You ne zaman başlıyor? Sorusu diziseverlerin gündeminde yer alıyor. 3 sezondur büyük izleyici kitlesine sahip olan You dizisi, Netflix platformunda yayınlanıyor. Merakla beklenen You yeni sezon tarihi ise araştırılmakta. Netflix You dizisinin yeni sezon tarihini duyurdu! You ne zaman başlıyor? Netflix You 4. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

YOU 4. SEZON NE ZAMAN?

Netflix dizisi olan You, 3 sezondur ekranlarda yayınlanıyor. Yayına çıktığı ilk günden beri severek takip edilen dizinin 4. Sezon tarihi belli oldu. Netflix, You dizisi 4. Sezon tarihini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda yer alan duyuru şöyle;

"Joe artık profesör oldu. #YOU 4. sezon 1. kısım 10 Şubat, 2. kısım 10 Mart'ta sadece Netflix'te. #TUDUM" Joe artık profesör oldu. #YOU 4. sezon 1. kısım 10 Şubat, 2. kısım 10 Mart'ta sadece Netflix'te. #TUDUM pic.twitter.com/amWhLYVGip — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 24, 2022

YOU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezon çekimleri sürmektedir.

YOU NETFLİX DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

• Penn Badgley: Joe Goldberg rolünde, bir kitap dükkanı yöneticisi.

• Elizabeth Lail: Guinevere Beck rolünde üniversite mezunu bir yazar adayı.

• Luca Padovan: Paco rolünde, Joe'nun genç komşusu.

• Zach Cherry: Ethan rolünde, Joe'nun kitap dükkanındaki iş arkadaşı.

• Shay Mitchell: Peach Salinger rolünde, Beck'in en yakın arkadaşı.

• Victoria Pedretti: Love Quinn rolünde.

• James Scully: Forty Quinn rolünde.

• Jenna Ortega: Ellie rolünde.

• Ambyr Childers: Candace Stone rolünde, Joe'nun eski sevgilisi.