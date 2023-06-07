Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Yossi Kohen hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Yossi Kohen'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Yossi Kohen kimdir? Yossi Kohen kaç yaşında, nereli? Yossi Kohen hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Yossi Kohen hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Yossi Kohen'in hayatını araştırıyor. Peki, Yossi Kohen kimdir? Yossi Kohen kaç yaşında, nereli? Yossi Kohen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

YOSSİ KOHEN KİMDİR?

Yossi Kohen, 2016 – 2021 yılları arasında İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın genel direktörlüğünü yapmıştır.

Kohen, Kudüs'te dindar bir Yahudi ailede dünyaya geldi ve Katamon'da büyüdü. Babası Aryeh, Kudüs'ün Mea Shearim mahallesinin kurucu ailelerinden birinin soyundan gelen sekizinci nesil bir Sabra idi. Bank Mizrahi'de üst düzey bir pozisyonda çalıştı ve aynı zamanda bir Irgun gazisiydi. Annesi Mina, öğretmen ve okul müdürüydü. Yedinci nesil bir Sabra idi ve kökeni günümüzde Batı Şeria'nın bir parçası olan Hebron'a kadar uzanıyor.