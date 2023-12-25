Yoshizumi Nagaya kimdir? MasterCHef Yoshizumi Nagaya kim?

Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Yoshizumi Nagaya geliyor. Peki, Yoshizumi Nagaya kimdir? MasterChef Yoshizumi Nagaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

YOSHİZUMİ NAGAYA KİMDİR?

Yoshizumi Nagaya, Düsseldorf'ta ses getiren bir Japon şef. Japon geleneği ve teknik hassasiyet konusundaki ustalığı burada büyük beğeni topluyor. İstanbul'da itibarının hakkını veriyor. Aynı adı taşıyan hareketli mahalledeki şirin butik otel Bebek'te mağaza açtı. Şık Sankai'si Boğaz'ın muhteşem manzarasını sunuyor ve Japon özgünlüğünü Avrupa etkileriyle zarif bir şekilde birleştiriyor. Dana yanakları çok düşük sıcaklıkta 48 saat boyunca neredeyse şekerlenene ve yoğun tada sahip olana kadar pişiriliyor, ardından fasulye, ponzu mayonezi, toz sirke ve susam ile servis ediliyor. Elbette burada harika suşi de yiyebilirsiniz: Hiroko Shibata tarafından yerel sulardan elde edilen balıklar kullanılarak titizlikle hazırlanmaktadır. Suşiyi tamamen ılık, yeterince yapışkan ve ağzınızda eriyen bu lezzete son vuruşu vermek için bir miktar soya sosuyla servis ediyor. İster suşi set menüsünü sipariş edin, ister özel set menüyü tercih edin, bu Japon yemek macerası ilgi çekicidir.