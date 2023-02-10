Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından konuşması ile dikkatleri üzerine çeken Yoshinori Moriwaki hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında Yoshinori Moriwaki kimdir? Yoshinori Moriwaki nereli, Türk mü? Yoshinori Moriwaki mesleği ne? sorularını aratıyor.

Büyük Marmara depremi hakkında yaptığı konuşmanın ardından merak edilen isimlerden biri olan Yoshinori Moriwaki hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Yoshinori Moriwaki kimdir? Yoshinori Moriwaki nereli, Türk mü? Yoshinori Moriwaki mesleği ne?

YOSHİNORİ MORİWAKİ KİMDİR?

Japonya'dan 1990 yılında sadece bir ay kalmak üzere Türkiye'ye gelen Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Japonya'nın enuzun asma köprüsü AKASHI inşasını yapan Hazama Ando Corporation şirketinin İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteridir. Japonya'da deprem bölgesi olan SENDAI'da 13 yıl görev yapmıştır. 25 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde denetim görevlerini yerine getiren isim birçok bilindik firma ile de çalışmıştır. Birçok eğitim semineri veren Türk- Japon kişidir.