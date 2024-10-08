ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Yorgun Yıllarım" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"YORGUN YILLARIM" ADLI ŞARKIYI KİM SESLENDİRMEKTEDİR?

A: Coşkun Sabah

B: Cengiz Kurtoğlu

C:Arif Susam

D: Ferhat Güzel

Cevap: