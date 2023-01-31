Yönetmenleri Kız Evi filmini anlattı: Kadınların ortak problemini geçmiş kuşaklardan yola çıkarak yazdık

Bu yıl 7.'si düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda 'Kız Evi' filmiyle birinci olan yönetmen Ece Akın ile Mustafa Solmaz ve yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Bu yıl 7.'si düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda 'Kız Evi' filmiyle birinci olan yönetmen Ece Akın ile Mustafa Solmaz ve yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar" temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki sloganı ise "Başrolde ilk kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!" olarak belirlendi. Yarışmada 'Kız Evi' filmiyle birincilik ödülü yönetmenler Ece Akın ile Mustafa Solmaz'ın oldu.

Seçici kurulunda, Türkiye'den yönetmen ve senarist Biket İlhan, yönetmen Zeynep Günay Tan, oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dünya sinemasından da ödüllü İspanyol oyuncu Beatriz Rico ile Avrupa Film Akademisi (EFA) Başkanı, yapımcı ve yazar Mike Downey gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın kazananları şöyle;

Birincilik Ödülü: Kız Evi - Mustafa Solmaz / Ece Akın

İkincilik Ödülü: Peki Bu Kadın Kim? - Dilşad Demir

Üçüncülük Ödülü: Çamaşır İpi - Hüseyin Urçuk

Sosyal Etki Ödülü: Çiçek Açar - Süheyla Noyan

Mansiyon Ödülleri:

Balık Tutmak İstiyorum - Melihat Ağgül

Örüntü - Erkan Seçin