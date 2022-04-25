Yönetmen Pirselimoğlu: Hayatın kendisinde müphemlik varken yanıt beklenmesi bana tuhaf geliyor - Haberler

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Yönetmen Pirselimoğlu: Hayatın kendisinde müphemlik varken yanıt beklenmesi bana tuhaf geliyor

DailyMotion.com - Sinema
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Kerr filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve oyuncu Erdem Şenocak, Muammer Brav'a yorumladı.

Kerr filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve oyuncu Erdem Şenocak, Muammer Brav'a yorumladı.

Kerr filmi ile Antalya Film Festivali'nin ardından İstanbul Film Festivali'nde de "En İyi Yönetmen" ödülünü alan Tayfun Pirselimoğlu ile filmin başrol oyuncusu Erdem Şenocak, T24 ekranlarında Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Yönetmen Pirselimoğlu'nun romanından uyarlanan Kerr, 12 yıl sonra babasının cenazesine gelen Can'ın baba evinden döneceği sırada bir cinayete tanık olmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Romanı yazarken sinemaya uyarlamayı düşünerek yazmadığını belirten Tayfun Pirselimoğlu "Roman film olmaya niyetlendi ben de icabet ettim" dedi.

DailyMotion.com / Sinema

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