Ankara'da yer alan Kocatepe Camii'nde fotoğraf çekimi gerçekleştiren Yönetmen Bilal Kısa'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Bilal Kısa kimdir sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Bilal Kısa'nın hayatı araştırılmaktadır. Peki, Yönetmen Bilal Kısa kimdir, kaç yaşında, nereli? Kocatepe Camii'nde çekim yapan Bilal Kısa kim? Detaylar haberimizde...

BİLAL KISA KİMDİR?

Bilal Kısa, Ankara'da yer alan Kocatepe Camii'nde yaptığı çekimle adından söz ettirmiştir. Yönetmenlik yapan Bilal Kısa'nın İçerde, Börü 2039 ve Uysallar yapımlarında çalışmaları olmuştur. Bilal Kısa, Instagram'da @bilalgabrakisa kullanıcı adıyla 2.773 takipçisi bulunmaktadır.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ!

Yönetmen Bilal Kısa'nın Kocatepe Camii'nde gerçekleştirdiği çekim, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Çok sayıda yapılan yorumun ardından genç yönetmen eleştirilere cevap verdi. İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetimin camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin camii olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim." ifadelerini kullandı.