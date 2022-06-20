Birçok dizide rol alan oyuncu Yonce Türkman dün sabah, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin balkonundan düştü. Peki, Yonca Türkman kimdir, öldü mü, neden öldü? Oyuncu Yonce Türkman kaç yaşında vefat etti, neden öldü, hastalandı mı? Hayatı ve biyografisi! Yonca Türkman nereli, mesleği ne? Yonca Türkman hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

YONCA TÜRKMAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul'da yaşayan oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evde yalnız olduğu belirtilen Türkman'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YONCA TÜRKMAN KİMDİR?

Yonca Türkman 1977 doğumludur. 45 yaşında vefat eden oyuncu birçok dizide rol almıştır. İTÜ mezunu olan Yonca Türkman birkaç reklam filminde de rol almıştır.

Yonca Türkman'ın rol aldığı diziler:

- Yalnız Kurt

- Son Nefesim

- Adı Sevgi

- İyilik

- Evlilik Hakkında Her Şey

- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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