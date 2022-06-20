Yonca Türkman kimdir, hangi dizilerde oynadı? (VİDEOLU) Yonca Türkman neden öldü? - Haberler

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Yonca Türkman kimdir, hangi dizilerde oynadı? (VİDEOLU) Yonca Türkman neden öldü?

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Bu zamana kadar birçok dizide rol alan Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Oyuncudan geriye ise çekmiş olduğu görüntüler kaldı.

Genç yaştaki ölümüyle sevenlerini yasa boğan Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha önce birçok dizi projesinde yer alan oyuncunun olay esnasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Polis, korkunç ölümün ardından inceleme başlatıldı. Peki, Yonca Türkman kimdir, hangi dizilerde oynadı? Yonca Türkman neden öldü?

YONCA TÜRKMAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yonca Türkman birçok önemli dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Aynı zamanda Hepsiburada, Spotify, Bosch gibi markaların reklam filmlerinde yer aldı.

Oynadığı diziler:

Yalnız Kurt

İyilik

Adı Sevgi

Evlilik Hakkında Her Şey

YONCA TÜRKMAN NEDEN ÖLDÜ?

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar, bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 47 yaşındaki oyuncu Yonca Türkman olduğu tespit edildi.

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