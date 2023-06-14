Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kişinin imdadına çevredeki vatandaş koştu.

Kaza, bugün öğlen 12.30 'da Nihat Kantarcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı istikametinden Nadır istikametine seyir halinde olan C.D. yönetimindeki 67 NC 536 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan yaya Muhammet Oral'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havaya savrulup yere düştü. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaya Muhammet Oral'a ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle ambulansa bindirerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı adamın tedavisi devam ediyor.

Trafik kaza sonrası kısa süreliğine kapanırken polis ekipleri trafik akışını kontrol altına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Araç sürücüsü C.D. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.