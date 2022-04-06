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Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Turizm
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Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Nemrut Dağı yolunun kardan temizlenmesiyle birlikte ilk turistler zirveye çıkmaya başladı.

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Nemrut Dağı yolunun kardan temizlenmesiyle birlikte ilk turistler zirveye çıkmaya başladı.

2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı'nın yolunun ulaşıma açılması için geçtiğimiz hafta Karayolları ekipleri tarafından çalışmalara başlanıldı. Karayolları ekipleri yer yer 6 metreye ulaşan kar ile mücadelesinin sonunda karla kaplı 5 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Her yıl 4-5 ay soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle turizm sezonunu kapatan Nemrut Dağı, ilkbaharda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, 3 günden beri Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini belirterek, turizm sezonunun açıldığını aktardı.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Yolu açılan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Turizm

Nemrut Dağı, Turizm, kar, Turizm, Güncel, Haberler

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