Yollarda 2.000 Adet Aktif Togg Bulunuyor

Yerli otomobil Togg'un yollardaki aktif sayısı 2.000 adedi geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Facih Kacır, Togg fabrikasında yaptığı incelemede bu bilgiyi paylaştı. Üretim hızının artmasıyla birlikte 2023 yılı sonuna kadar 28.000 adet Togg üretimi hedefleniyor.

Yerli otomobil Togg, ilk olarak 29 Ekim 2022'de trafiğe çıktı ve yine ilk olarak geride bıraktığımız Nisan ayında teslimatları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Facih Kacır, o günden bugüne yollarda bulunan aktif Togg sayısını açıkladı.

Yollarda aktif olarak 2.000 adet Togg var

Mehmet Facih Kaçır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Togg fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyaretin görüntülerini yeni adıyla X olan Twitter'da paylaşan Mehmet Facih Kaçır, Togg'a dair birkaç detaya da değindi.

Kacır'ın açıkladığına göre Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının tamamında teslim edilen sayıyı geçti. Bunun ardından Kacır, yollardaki aktif Togg sayısının 2.000 adedi geçtiğini belirtti.

Togg fiyat listesi: Yerli otomobil ne kadar? [2023]

Üretimin yıl sonuna kadar daha da hızlanmasını planladıklarını belirten Kacır, 2023 yılının sonuna kadar Togg T10X üretim adedi hedeflerinin 28.000 olduğunu söylüyor. Geciken teslimatlar göz önüne alındığında bu olumlu bir gelişme.

Togg 2023 fiyat listesi ve özellikleri

VersiyonlarAnahtar Teslim Fiyatları V1 RWD Standart Menzil1.227.500 ?V2 RWD Standart Menzil1.329.500 ?V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 ?

OpsiyonlarVersiyonOpsiyon Fiyatları Lansman Özel Paketi²V1 V220.500 ? 35.500 ?Panoramik Cam TavanV1 V225.500 ?Meridian Premium Ses SistemiV225.500 ?

Togg C-SUV (T10X) teknik özellikleri

ÖzelliklerVeriler Motor160 KW/ 320 KWBeygir gücü218 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil314 km/ 523 kmOtonom sürüş2. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan itişli/ Dört çekerBatarya seçenekleriStandart (52,4 kWh) / Long Range (88,5 kWh)Elektrik tüketimi–WLTP16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 kmŞarjRapid şarj teknolojisi 2023'te 28 dakikada yüzde 20'den 80 dolum 2025'te 8 dakikada yüzde 80 dolum

Yerli otomobilin teslimatlarının artmasının, projenin geleceğine dair çok daha iyi kapılar aralaması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.