Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir çocuk yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen M.K.Y. (73) yönetimindeki 67 NC 691 plakalı otomobil, Şahin tepesi istikametinden 79. Cadde istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun karşısına geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K.Y. ve yanında bulunan T.A.Ş. (13) yaralandı. Vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK