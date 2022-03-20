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Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı - Halil Ataş - Genel
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Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü Bursa'nın İznik ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu Bursa'da 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi.

Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu

BURSA - Bursa'da 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Şehir merkezinde sadece çatı ve yeşil alanlar kar tutarken, ilçelerinden İznik'te ise kar kalındığı 1 metreyi buldu.

İlçenin Kutluca Mahallesinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntü de, arazi aracının karla kaplı yolda ilerlemeye çalışması dikkat çekti. Yaklaşık 1 metreyi bulan karın içerisinde kaybolan cip, kar kütlelerini yararak ilerlemesini sürdürdü. Bu yaşanan keyifli anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü

Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü

Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ataş - Genel

Bursa, İznik, kar, Genel, Haberler

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