Yolcular uçak tuvaletinde ilişkiye giren çift için coşkulu tezahüratlarına yaptı

Luton'dan İbiza'ya giden bir uçuşta, tuvalette cinsel ilişkiye giren bir çift, diğer yolcuların coşkulu tezahüratlarına maruz kaldı. Olayın ardından çiftin polis tarafından ifadelerinin alındığı belirtildi. Olayın videosu sosyal medyada viral oldu ve 3.6 milyondan fazla görüntülenme aldı. Havayolu şirketi EasyJet, olayın kendi uçaklarında gerçekleştiğini ve polisin bilgilendirildiğini doğruladı.

Uçak yolcusu çift, uçuş sırasında uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdikleri sırada diğer yolcuların coşkulu tezahürleriyle karşılaştı.

İbiza'ya giden Luton'dan kalkan bir uçuşta, iki yolcu tuvalette cinsel ilişkiye girdikleri sırada seslerini duyan bir uçuş görevlisi tuvaletin kapısını açtı.

Çiftin ilişkiye girdiğini gören diğer yolcular çift için coşkulu tezahüratlar yaptı.

Kısa süre içinde viral olan videoda, yolcular uçuş görevlisinin tuvalet kapısını açmayı bekledikleri görülüyor.

Uçuş görevlisi kapıyı açtığı anda yolcular ilişkiye giren çifti alkışlayıp tezahürat yaptı. Yolcuların kendilerini gören çiftin utançtan kızardığı görülüyor.

Bazı yolcuların ise çifte tepki gösterdikleri görülürken başka yolcuların ise bir birlerine çifti videoya alıp almadıklarını sorduğu görülüyor.

Havayolu sözcüsü yaptığı açıklamada, uçak indikten sonra çiftin polis tarafından ifadelerinin alındığını söyledi.

Çift, hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadı hakkında açıklama yapılmadı.