Yola çıkacaklar dikkat: Araç bakımları mutlaka yapılmalı

DÜZCE - Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlar oto tamirciler tarafından uyarıldı. Uzun yola çıkmadan mutlaka bakım yapılması gerektiği vurgulandı.

9 gün ilan edilen Kurban Bayramı'nda araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara oto tamirciler tarafından araçlarına mutlaka bakım yaptırması tavsiyesi geldi. Oto tamir ustaları uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması, silecekleri ve evrakların dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Araç bakım merkezi müdürü Ümit Sel, "Tatil sezonu başladı. Bayram tatili de 9 gün olarak açıklandı. Sürücülerin biraz dikkat etmesi gereken konular var. Araçlar şehir içinden farklı bir şekilde olacak. Fazla yoracağız ve daha fazla performans bekleyeceğiz. Bu sebeple yola çıkmadan yapılması gerekenler var. Yüksek devirlerde araba kullanacağız, daha uzun süre gaz basmak zorunda kalacağız. Lastikler yoldaki çukurlara daha sert girecek. Araç mutlaka kontrol edilmeli. Öncelikle yürüyen aksamlar kontrol edilmeli. Motor yağının durumu nasıl, değişim zamanı geldi mi, klimaların gazı var mı, sileceklerimizin durumu nasıl, frenlerin, lastiklerin, aracın ön takımının hepsinin detaylı bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Yola çıkacağımız için bavul ve eşyalar olacak. Lastik havalarının bakılması gerekiyor. Acil durum ekipmanlarının kontrollerini yapmamız lazım. Yedek lastik, kriko, bijon anahtarı, yangın söndürücü tüpümüz, ilk yardım setimiz var mı yok mu kontrol edilmesi gerekiyor. Son olarak ise yola çıkış belgelerimiz olması gerekiyor. Ruhsat, ehliyet, aracın sigortası, muayenesi egzoz muayenesi yapıldı mı kontrol edilmesi gerekiyor. Yola çıkıldığında ise emniyet kemeri, hız kuralları önemli. Bizi rahatsız etmeyecek kıyafetler giyilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa çok keyifli bir yolculuk yapılacaktır. Yolculuk eziyete dönüşmez bizim söylediklerimiz yapılırsa" şeklinde konuştu.