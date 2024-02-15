Yol kenarında duran adam neden vuruldu? Adama ne oldu, öldü mü?

Bursa'nin İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Birçok kişi adamın neden vurulduğunu merak ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Peki, Yol kenarında duran adam neden vuruldu? Adama ne oldu, öldü mü? Detaylar haberimizde...

YOL KENARINDA DURURKEN NEDEN VURULDU?

Olay saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda meydana geldi. Arkadaşı Yücel A. ile araçta oturan Oktay A. (40), tuvaletini yapmak için araçtan indi.

ADAMA NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.