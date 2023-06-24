Yol kenarında bekleyen kadın geri manevra yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANKARA - Ankara'da bir kişiye, geri manevra yapan otomobil çarptı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği yerden çıkarmak için geriye doğru sürdüğü otomobil yolda bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere çakılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasını yansıdı.