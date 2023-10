Yol Kenarına Çekilen Otomobile TIR Çarptı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

1) YOL KENARINA ÇEKİLEN OTOMOBİLE, TIR ÇARPTI: 2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde lastiği patladığı için yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolunda meydana geldi. E.E. (25) idaresindeki 21 TD 275 plakalı otomobilin lastiği patladı. E.E., lastiğin tamiri içi otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden A.E. (2), T. E. (28), R.E. (5), H.E. (23), M.E. (24) ile Z.K. (42) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.E. ile M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.