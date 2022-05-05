Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? Yol Arkadaşım ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Yol Arkadaşım 2 hangi kanalda? Konusu ve oyuncuları...

İSTANBUL (Haberler.com) - Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk filminden sonra serinin 2. filmi olan Yol Arkadaşım 2 çok merak ediliyor. PekiYol Arkadaşım ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Yol Arkadaşım 2 hangi kanalda?

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Yol Arkadaşım 2, Bedran Güzel'in 2018 yılında yönettiği İstanbul'da çekilen komedi filmidir. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şerif'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessiliğine geri dönemeye kara verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklele dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ HANGİ KANALDA?

Yol Arkadaşım 2 filmi 5 Mayıs günü Star TV' de ekranlara gelecek.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)

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