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Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu, özeti ve Yol Arkadaşım 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu

Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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