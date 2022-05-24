Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekat için sinyali verdi. Erdoğan, "TSK, MİT, Emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, operasyon başlayacak. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususları değerlendirecek ve enine boyuna ele alacağız" ifadelerini kullandı. Peki Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi?

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 16.25'te toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3 saat süren zirve sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı.

Erdoağn "550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.

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