Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Bedelli askerlik affı 550 bin kişiyi kapsayan bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlenmesi gündemde yer alıyor. Haziran 2019 yılında yasalaşan kanun ile birlikte bedelli askerlik belirli bir ücret karşılığında yapılıyor. Peki, Yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK

Ünal, "Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız." dedi.

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

En merak edilen konulardan birine de değinen Mahir Ünal, bedelli askerlik ücretine ilişkinse "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak." ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL'dir. Geçen yıl (2021) ise bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL idi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101'inci madde hükümleri uygulanır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARIN TAKİPLERİ

1. Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

2. Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır.

3. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir, diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

4. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ belgeleri askerlik şubesine iade edilir.

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