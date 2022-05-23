Yoklama Kaçağı Bedelli Affı 2022: SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! - Haberler

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Yoklama Kaçağı Bedelli Affı 2022: SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

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Yoklama Kaçağı Bedelli Affı 2022: SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yoklama kaçağı bedelli affı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması!

Yoklama Kaçağı Bedelli Affı 2022 merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yoklama kaçağı bedelli affı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması haberimizde...

YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ AFFI 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yoklama kaçacağı gençlere müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SAYILARI 550 BİNİ BULUYOR"

Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimiz bedelli askerlikten faydalanabilecek." dedi.

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Bedelli askerlik 2022, Kabine Toplantısı, Asker, Gündem, Politika, Haberler

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