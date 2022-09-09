YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL/2 cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır? YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı!
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınav soru ve cevap kağıdı yayınlandı mı ve YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı soruları merak ediliyor. YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL/2 cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır? YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı!
Yökdil soru ve cevapları açıklandı mı sorusunu araştıran adaylar, YÖKDİL/2 cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır merak edililiyor. YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? YÖKDİL/2 cevap kağıdı görüntüleme nasıl yapılır? YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
YÖKDİL/2 CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
YÖKDİL/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sınava giren adaylar, YÖKDİL/2 sorgulama ekranına ulaşmak için https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
2022-YÖKDİL/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı https://t.co/QS7ngbD44l pic.twitter.com/IIL4ns3laa— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 9, 2022