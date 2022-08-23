ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı ve sınava giriş belgeleri açıklandı mı soruları araştırılıyor. YÖKDİL sınav belgeleri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı?

2022 YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı ve sınava giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılan YÖKDİL sınavı giriş belgeleri yayınlandı. YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL sınava giriş belgeleri açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav belgesine ulaşmak için https://ais.osym.gov.tr/ web sitesini ziyaret etmelisiniz.

ÖSYM YÖKDİL DUYUSU

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.