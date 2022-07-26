Yökdil sınavı Türkiye'nin her ilinde gerçekleşiyor. YÖKDİL sınav test alanı ve başvuru şartları neler olduğunu merak eden adaylar, YÖKDİL sınav test alanı nedir ve YÖKDİL sınavına hangi alandan girmeliyim sorularını araştırıyor. YÖKDİL sınav test alanı nedir? YÖKDİL sınavına hangi alandan girmeliyim? Detaylar haberimizdedir…

YÖKDİL SINAV TEST ALANI NEDİR?

Akademik alanda (yüksek lisans, doktora, doçentlik başvuruları) YDS alternatifi bir yabancı dil sınavı, YÖK 2017 yılında YÖKDİL sınavını başladı. YÖKDİL'i YDS'den ayıran en önemli özellik alan bazlı bir sınav olması. YÖKDİL sınavı sosyal, fen ve sağlık olmak üzere 3 farklı alanda yapılıyor.

YÖKDİL sınav test alanında her üç alanda yapılan sınavlar eşdeğer oluyor. Adaylar kendi isteklerine yönelik hangi alandaki sınava girmek istediklerine kendileri karar veriyor. Elde edecekleri puan lisansüstü eğitim ve doçentlik başvurusunda alana bağlı olmaksızın kullanılır. YÖKDİL SınavI, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL SINAVINA HANGİ ALANDAN GİRMELİYİM?

YÖKDİL İngilizce sınavı; fen, sağlık ve sosyal olmak üzere üç temel bilim alanında yapılıyor. Alınan lisans ya da lisansüstü eğitim hangi alana uygun düşüyorsa, YÖKDİL'e o alandan girebilirsiniz. Örneğin, mimarlık eğitimi almış bir aday, sınavda Fen Bilimleri alanını tercih edilmeli.

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