Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YÖKDİL sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM AİS giriş ekranı! YÖKDİL sonuç 2023!

YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YDS'ye alternatif olarak hayata geçirilen bir sınavdır ve YDS ile büyük benzerlikler göstermekle birlikte önemli farklılıkları vardır. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ÖSYM AİS giriş ekranı! YÖKDİL sonuç 2023!

YÖKDİL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YÖKDİL sınavına giren öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM internet sitesinden YÖKDİL sınav sonuçlarına erişilebilecekler.

YÖKDİL SINAVA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Sınava 91 bin 353 aday katıldı.