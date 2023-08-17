YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023: YÖKDİL sınav giriş belgesi nereden alınır? YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2023-YÖKDİL/2 sınavı için sınav giriş belgesi araştırmaları devam ediyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Yökdil sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı, açılmadı mı merak ediliyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023- Yökdil sınav giriş belgesi araştırmaları, sınava girecek olan ve kayıt işlemini tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte YÖKDİL sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Böylece resmi ÖSYM internet sitesi üzerinden adaylar YÖKDİL sınav giriş belgesini elde edebilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ise şu şekilde;

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

Buna göre adaylar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilmektedir.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ BAŞVURU EKRANI 2023