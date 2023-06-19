Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) yabancı dil puanı yeterliliği almak isteyen yüksek lisans aday öğrencilerinin girdiği bir sınav. Peki, YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL ne zaman 2023, başvuru, çıkmış sorular! YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM'nin her yıl 2 kere yaptığı YÖKDİL aday öğrenciler tarafından çok merak ediliyor. Peki, YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL ne zaman 2023, başvuru, çıkmış sorular! YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2023? YÖKDİL ne zaman açıklanıyor?

YÖKDİL NE ZAMAN 2023

12 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen YÖKDİL 1 sınavının ardından, dikkatler YÖKDİL 2 sınavına yoğunlaştı. ÖSYM henüz YÖKDİL 2 sınavı için kesin bir duyuru yapmamış olsa da, başvuruların temmuz ayı içerisinde alınması, sınav tarihinin ağustos sonunda yapılması ve sınav sonuçlarının eylül ayı ortalarında açıklanması beklenmektedir.