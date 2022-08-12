YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı!

YÖKDİL-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girecek olan adaylar tarafından merak edilen sorular arasında yer alan YÖKDİL ne zaman yapılacak? Sorusunu sizler için cevapladık. Peki YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuru yapmış olan kişilerin heyecanla beklediği sınav tarihi ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL Sınav başvuruları, 06 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, sınava girecek olan adayların, dil becerilerini belirleme amacıyla düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.