YÖKDİL sınavında 2. oturumun gerçekleşmesinin ardından adaylar sonuçlar için araştırmaya girişti. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı yabancı dil sınavı olan YÖKDİL hakkında arama motorlarında bakılan YÖKDİL ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Yökdil sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022 - YÖKDİL/2) az bir zaman kala "2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANIR 2022?

Yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 3 saat (180 dakika) olup 13:15'te sona erecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.