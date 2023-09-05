Üniversite adaylarının merakla beklediği YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Yökdil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar tarafından YÖKDİL sonuçları heyecanla bekleniyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2023 YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAVA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Sınava 91 bin 353 aday katıldı.

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 27 Ağustos tarihinde gerçekleşti. YÖKDİL sonuçlarının 12 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA!

YÖKDİL sınavına giren öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM internet sitesinden YÖKDİL sınav sonuçlarına erişilebilecekler.