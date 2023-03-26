26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavının cevap anahtarları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından YÖKDİL cevap anahtarı yayınlandı mı? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, YÖKDİL cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 YÖKDİL cevap anahtarı ÖSYM yayınladı mı? İşte 2023 YÖKDİL cevap anahtarı!

Gerçekleştirilen 2023 YÖKDİL sınavının cevap anahtarı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor ve sorgulatılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u erişime açılmıştır. Peki, YÖKDİL cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 YÖKDİL cevap anahtarı ÖSYM yayınladı mı? İşte 2023 YÖKDİL cevap anahtarı!

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM resmi internet sitesinde yer almakta olan konuya ilişkin duyuru şu şekilde;

"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 26 Mart 2023 tarihinde saat 15.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 5 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir."

2023 YÖKDİL CEVAP ANAHTARI EKRANI