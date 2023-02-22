12 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 YÖKDİL başvuruları ertelendi mi? Merak ediliyor. Ülke genelinde birçok kenti etkileyen deprem nedeniyle YÖKDİL başvuruları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak? Araştırılıyor. Peki, YÖKDİL başvuruları ertelendi mi? YÖKDİL başvuruları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖKDİL başvuruları ertelendi mi? Sorusu başta olmak üzere ÖKDİL başvuruları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak? Sorusu gibi merak edilmekte olan birçok soru gündemde yerini aldı. ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte YÖKDİL başvuruları ertelendi mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, YÖKDİL başvuruları ertelendi mi? YÖKDİL başvuruları uzatıldı mı, ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL BAŞVURULARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM başkanlığının resmi internet sitesi üzerinde yayınlanmakta olan duyuruya göre 12 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 26 Mart 2023 tarihinde yapılacağı bildirildi. Buna göre YÖKDİL 2023 başvuruları 26 Mart 2023 tarihine ertelendi.

26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 27 Şubat 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr)ve Mobil Uygulamasından 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir. Aşağıda yer almakta olan "2023 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI LİNKİ" üzerinden ÖSYM resmi internet sitesi YÖKDİL Başvuru ekranına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

2023 YÖKDİL BAŞVURU EKRANI LİNKİ