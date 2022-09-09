YÖKDİL açıklandı mı? Sorusu, sınava katılan adaylar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. YÖKDİL açıklandı mı? ve YÖKDİL ne zaman açıklanacak? Soruları en çok araştırılan sorular arasında. Peki, YÖKDİL açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-YÖKDİL/2 sınavına katılmakta olan birçok öğrenci heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Peki, YÖKDİL açıklandı mı? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 9 Eylül Cuma günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi web sitesi tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

2022-YÖKDİL/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı https://t.co/QS7ngbD44l pic.twitter.com/IIL4ns3laa — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 9, 2022

YÖKDİL SONUÇLARI ÖĞRENME

Adaylar, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

YÖKDİL SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI