YÖK son dakika açıklaması! Üniversite sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavları ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle öğrencilerin sınav durumu da araştırılan konular arasında yer aldı. Bunun üzerine YÖK'ten son dakika açıklaması geldi ve bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? sorusu yanıt buldu. Üniversite sınavları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.