Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen depremler nedeniyle YÖK ne zaman açıklama yapacak? Merak ediliyor. Daha öncesinde farklı açıklamalar gerçekleştirilmesi nedeniyle Üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceği duyurulmuştu. Peki, YÖK ne zaman açıklama yapacak? YÖK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Gün içerisinde basın açıklaması yapılacağı duyurulan YÖK ne zaman açıklama yapacak? Merak ediliyor ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Konuya ilişkin olarak YÖK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Soruları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, YÖK ne zaman açıklama yapacak? YÖK ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

YÖK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

YÖK resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte gerçekleştirilecek olan açıklamanın saat 14.00 yapılacağı bildirildi. YÖK resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuru ise şu şekilde;

"Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin Anadolu Ajansı'na saat 14.00'da açıklama yapacaktır." ifadeleri kullanıldı. Buna göre açıklama, 17 Şubat tarihinde saat 14.00'da gerçekleştirilecektir.