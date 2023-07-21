Yok mu? sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yok mu? şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yok mu? sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Yok mu? sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yok mu? sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
YOK MU? - OĞUZHAN KOÇ ŞARKI SÖZLERİ
Yok mu bana sözü yok mu
Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu
Yok mu bana sözü yok mu
Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu
Geriye ne kaldı bize geriye ne kaldı yok bilen
İkimiz de yandık hani bize yarabandı yok mu veren
Daha yeni aydın tabi sana da günaydın yok diyen
Ben iyi dağıldım ama sana da darıldım
Çatına mı düştü aşk birden kapına da serdim gülleri
Ne içeri aldın kalbinden ne de silip attın külleri
Eriyorum artık derdinden gözüme değince gözleri
Yazı ona kalsın mevsimden bana bırakın tüm güzleri
Yok mu bana sözü yok mu
Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu
Yok mu bana sözü yok mu
Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu
Ama sana da darıldım
Çatına mı düştü aşk birden kapına da serdim gülleri
Ne içeri aldın kalbinden ne de silip attın külleri
Eriyorum artık derdinden gözüme değince gözleri
Yazı ona kalsın mevsimden bana bırakın tüm güzleri
Ah yok mu bana sözü yok mu
Yok mu hele kaşı gözü yok mu
Ah yok mu bana sözü yok mu
Yok mu hele kaşı gözü yok mu
Yok mu sözü yok mu
Yok mu hele kaşı gözü yok mu