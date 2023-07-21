Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yok mu? şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yok mu? sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Yok mu? sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yok mu? sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı sözleri! Yok mu? - Oğuzhan Koç şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

YOK MU? - OĞUZHAN KOÇ ŞARKI SÖZLERİ

Yok mu bana sözü yok mu

Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu

Yok mu bana sözü yok mu

Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu

Geriye ne kaldı bize geriye ne kaldı yok bilen

İkimiz de yandık hani bize yarabandı yok mu veren

Daha yeni aydın tabi sana da günaydın yok diyen

Ben iyi dağıldım ama sana da darıldım

Çatına mı düştü aşk birden kapına da serdim gülleri

Ne içeri aldın kalbinden ne de silip attın külleri

Eriyorum artık derdinden gözüme değince gözleri

Yazı ona kalsın mevsimden bana bırakın tüm güzleri

Yok mu bana sözü yok mu

Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu

Yok mu bana sözü yok mu

Oo yok mu hele kaşı gözü yok mu

Ama sana da darıldım

Çatına mı düştü aşk birden kapına da serdim gülleri

Ne içeri aldın kalbinden ne de silip attın külleri

Eriyorum artık derdinden gözüme değince gözleri

Yazı ona kalsın mevsimden bana bırakın tüm güzleri

Ah yok mu bana sözü yok mu

Yok mu hele kaşı gözü yok mu

Ah yok mu bana sözü yok mu

Yok mu hele kaşı gözü yok mu

Yok mu sözü yok mu

Yok mu hele kaşı gözü yok mu