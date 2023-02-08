YÖK duyurdu! hangi illerde üniversiteler tatil oldu? Üniversiteler tatil mi edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Millî yas ilan edildi.10 kentin etkilendiği depremde on binlerce bina yıkılırken ölü ve yaralı sayısı yükseliyor. MEB deprem bölgesinde eğitim öğretime iki hafta ara verdiğini duyurusunun ardından gözler YÖK'e çevrildi. YÖK de üniversitelerin durumu hakkında açıklamada bulundu. Peki,hangi illerde üniversiteler tatil oldu? Üniversiteler tatil mi edildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kilis depremden etkilendi mi? Kilis'te depremde ölü, yaralı var mı? Kilis yıkılan yer var mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgesinde MEB tarafından Eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.YÖK de üniversitelerin durumu hakkında açıklamada bulundu. Peki,hangi illerde üniversiteler tatil oldu? üniversiteler tatil mi edildi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

HANGİ İLERDE ÜNİVERTELER TATİL OLDU?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yaptığı açıklamada Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirilmişti.

YÖK'ten yapılan ikinci açıklamada ise Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitim öğretime ara verilen üniverterlerde eğitim öğretim faaliyetlerinin ne zaman başlıcağına yönelik bir açıklama Yükseköğretim Başkalığı tarafından yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.