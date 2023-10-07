Yok böyle maç! Manchester United, Brentford'u son 3 dakikada devirdi
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Premier Lig'de Brentford'u 2-1 yendi. Maçta geriye düşen Manchester United, 90+4 ve 90+7. dakikalarda Scott McTominay ile bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Manchester United, Old Trafford'da Brentford'u uzatma dakikalarda bulduğu gollerle mağlıp etti.
Manchester United, sahasında Brentford'u ağırladı. Maçta geriye düşen ve stres dolu anlar yaşayan İngiliz devi uzatma dakikalarında gelen gollerle 3 puana uzandı.
Brentford'un golünü 26. dakikada Mathias Jensen kaydetti. Manchester United kalecisi Andre Onana, yediği gol nedeniyle İngiliz taraftarların yine eleştirilerine maruz kaldı.
Ev sahibi ekibin golleri 90+4 ve 90+7. dakikada Scott McTominay'dan geldi. 87. dakikada Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna dahil olan yıldızı takımını adeta ipten aldı.