Yok böyle maç! 7 gollü düellonun galibi Barcelona

La Liga 3. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Villareal'i 4-3 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gavi, 15. dakikada Frenkie de Jong, 68. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Robert Lewandowski attı. Villareal'de ise 26. dakikada Juan Foyth, 40. dakikada Alexander Sörloth ve 50. dakikada Alex Baena'nın attığı goller yeterli olmadı.