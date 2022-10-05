YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı
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YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.
YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı
ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel