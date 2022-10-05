YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı Genel Haberleri YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı. YÖK Başkanı Özvar, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin protokolün imza törenine katıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Erol Özvar Genel Haberler

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