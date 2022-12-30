YÖK Başkanı olarak bilinen Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin olarak YÖK Başkanının kim olduğu merak edenler de YÖK Başkanı kim? Sorusunu arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, YÖK Başkanı kim? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

YÖK Başkanı kim? Sorusu, Yükseköğretim Kurulu'nun başkanını merak eden kişiler tarafından YÖK Başkanı kim? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Soruları ile birlikte sık sık araştırılıyor. YÖK Başkanı kim? Sorusunun gündemde yer alması ile birlikte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Sorusu da merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, YÖK Başkanı kim? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kimdir?

YÖK BAŞKANI KİM?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

PROF. EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.