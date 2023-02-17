YÖK Başkanı açıklama SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak, yüz yüze mi?

Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak YÖK Başkanı açıklama SON DAKİKA açıklamasında bulunuyor. Üniversiteler online mı yoksa yüz yüze mi eğitim görecek merak ediliyor. Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak ve üniversiteler yüz yüze mi olacak gündeme geliyor. Peki, YÖK Başkanı açıklama SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK Başkanı açıklama SON DAKİKA açıklaması yapıyor. Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak yoksa online mı olacak merak ediliyor. Üniversiteler online mı yoksa yüz yüze mi eğitim görecek araştırılıyor. Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak ve üniversiteler yüz yüze mi olacak gündeme geliyor. YÖK Başkanı açıklama SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar

ÜNİVERSİTELER HİBRİT Mİ OLACAK?

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."