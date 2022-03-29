"Yok artık" dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar - Haberler

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"Yok artık" dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Buldu - Genel
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"Yok artık" dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar Bursa'nın İznik ilçesinde 4 köye giden yoldaki köprünün demirleri çalındı.

"Yok artık" dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 4 köye giden yoldaki köprünün demirleri çalındı. Çiftçiler duruma tepki gösterdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 köye tek bağlantı yolu olan demir köprünün demirleri tek tek çalınmaya başlandı. İznik'e bağlı İnikli, Ömerli, Orhaniye ve Elbeyli mahallelerine bağlantı kuran köprünün demirlerinin eksildiğini gören vatandaş şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlardan Ali Karaman; demirlerin çalınmasına isyan ederek, "Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Köprünün demirleri çalınmaya başlandı. Bunlar devletimizin yetim hakkıyla yapılıyor. ya siz bunları nasıl çalarsınız. Köprünün demiri çalınır mı? Buradan devletin tüm yetkililerine sesleniyorum" dedi.

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

Yok artık dedirten hırsızlık... Köprünün demirlerini çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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