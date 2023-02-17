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YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hibrit mi olacak?

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YÖK açıklama yaptı mı ve üniversiteler ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversiteler hibrit mi olacak ve üniversiteler yüz yüze mi olacak soruları gündeme geliyor. YÖK açıklama yaptı mı ve üniversiteler ne zaman açılacak araştırılıyor. Peki, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hibrit mi olacak?

Son Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecekSon Dakika! YÖK: Üniversiteler 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacak, nisanda hibrit seçeneği değerlendirilecek
Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor? Üniversiteler uygulamalı eğitim nedir?Üniversiteler 20 Şubat'ta mı açılıyor? Üniversiteler uygulamalı eğitim nedir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özver üniversitelerin yüz yüze mi yoksa online mı olacağı hakkında açıklama yaptı. YÖK açıklama yaptı mı ve üniversiteler ne zaman açılacağı merak ediliyor. Üniversiteler hibrit mi olacak ve üniversiteler yüz yüze mi olacak soruları gündeme geliyor. YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler hibrit mi olacak? Detaylar haberimizdedir…

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilere ilişkin, şunları kaydetti:

"Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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