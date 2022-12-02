TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yoğurt tatlısı yapıldı. Peki, Yoğurt tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef yoğurt tatlısı tarifi ve yapılışı! Yoğurt tatlısı malzemeleri! Detaylar haberimizde...

YOĞURT TATLISI MALZEMELERİ!