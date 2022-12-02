Yoğurt tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef yoğurt tatlısı tarifi ve yapılışı! Yoğurt tatlısı malzemeleri!
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TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yoğurt tatlısı yapıldı. İzleyiciler, yoğurt tatlısı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Yoğurt tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef yoğurt tatlısı tarifi ve yapılışı! Yoğurt tatlısı malzemeleri! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde yoğurt tatlısı yapıldı. Peki, Yoğurt tatlısı nedir, nasıl yapılır? MasterChef yoğurt tatlısı tarifi ve yapılışı! Yoğurt tatlısı malzemeleri! Detaylar haberimizde...
YOĞURT TATLISI MALZEMELERİ!
- 3 yumurta
- 3 çorba kaşığı yoğurt
- 3 Türk kahvesi fincanı şeker
- 2,5 Türk kahvesi fincanı irmik
- 4 Türk kahvesi fincanı un(eleyin)
- 1 vanilya
- 1 kabartma tozu