Yoga nedir ? Yoga nasıl yapılır? Yoganın faydaları nelerdir?

Günümüzde batıl toplumlar tarafından yaygın olarak uygulanan ve oldukça eski bir geçmişe sahip olan egzersize yoga ismi verilir. Yoga, kişinin yavaş fakat tüm vücudu harekete geçirerek yapılan aktivitelerden biridir. Peki, Yoga nedir, ne işe yarar? Yoganın insanlara faydaları nelerdir? Yoga bir Felsefe ya da bir İnanç mıdır? Yogaya başlamadan önce neler yapılmalı? Yoga hangi yöntemler ile yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Yoga, kişinin yavaş fakat tüm vücudu harekete geçirerek yapılan aktivitelerden biridir. Yogaya yeni başlayan kişiler mat üzerinde en temel hareketleri yaparak kendi yolculuğunu keşfetmeye başlamaktadır. Peki Yoga nedir, ne işe yarar? Yoganın insanlara faydaları nelerdir? Yoga bir felsefe ya da bir inanç mıdır? Yogaya başlaadan önce neler yapılmalı? Yoga hangi yöntemler ile yapılır? Detaylar haberimizde...

YOGA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Yoga, fiziksel ve zihinsel iyilik halini artırmak için nefes almaya odaklanan bir egzersiz şeklidir. Stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, güç ve esnekliği artırmak için tasarlanmış bir dizi hareket, nefes egzersizleri ve meditasyon içerir. Amacı zihin ve bedende farkındalık ve uyum sağlamaktadır.

YOGA FAYDALARI NELERDİR?

Nefes kontrolüne yardımcı olur, akciğer ve kalp sağlığını destekler. .

Sindirim sistemini düzenler.

Kasları güçlendirir, esnek bir vücuda sahip olmanıza yardım eder.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bel ve sırt ağrılarını azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir.

Doğurganlığı destekler

YOGA BİR FELSEFE BİR İNANÇ MIDIR?

Çok tartışılmakla birlikte birçok kaynağa göre yoga bir din veya inanç sistemi değil; binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir felsefe, bilimsel altyapısı olan uygulamalı bir yaşama sanatıdır. Bu felsefeyi uygulayan kişiye Yogi denir. Dinler öncesinden beri uygulanan yoga sisteminde lider veya Tanrı'ya tapınma yoktur; sınıf, inanç, ırk, cinsiyet, olmayan, tüm insanlığa açık kültürel ve ruhsal sistemdir. Ödül veya ceza vadetmez; zorunlu ayin ve uygulaması yoktur, bireysel bir çalışmadır.

YOGA BAŞLAMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Kişinin bedensel ve ruhsal yolculuğu ile ilgili birçok deneyim kazanabileceği bir uygulamadır. Başlamadan önce yapılabilecekler şu şekildedir;

Vücudunuzdaki enerjiyi pozitif yönde doldurabilmek için kendinize uygun bir zaman bulun; sabahın erken saatleri bu uygulama için doğru bir zaman olabilir. Ayrıca yoğun ve stresli bir günden sonra rahatlamak için de yapılabilir.

Başkaları tarafından rahatsız edilmeyeceğiniz bir alan bulmalısınız ve düz bir zemin üzerinde hareketlerinizi rahatça yapabileceğiniz bir yerde olmalısınız.

Uygulanan egzersiz esnasında odağınızı yitirmemek için başka şeylerle ilgilenmeyin ve bir şeyler yemeyin. İhtiyaçlar seans öncesi giderilmelidir.

Hareketlerin kısıtlanmaması adına rahat ve ince kıyafetler seçilmelidir.

Enerji akışını daha rahat hissedebilmek için ayaklarınız çıplak olmalıdır.

Zemin üzerinde daha rahat uygulanması için bir mat kullanabilirsiniz.

Size iyi gelen ve rahatlatan müzikler arka planda çalabilir.

YOGA HANGİ YÖNTEMLER İLE YAPILIR?

Kişinin rahatlamasını ve huzurlu hissetmesini sağlamaktadır. Uygulanan birçok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Kişi bu yöntemleri tecrübe ederek ve deneyerek kendine has olanı ve ona en çok fayda sağlayanı seçebilir. Farklı teknik ve yöntemler ise şu şekildedir:

Pranayama: Temel özelliklerinden biridir ve nefesin kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. Rahat bir konumda oturun ve ayak bileklerinizi dizlerinizin üzerine yerleştirin. Gözleriniz kapalı bir şekilde bütün nefesinizi dışarıya verin. Yavaş bir şekilde burundan nefes alın ve aynı şekilde verin. Yaklaşık olarak on bir tur tekrar edilmelidir.

Asana : Kas kütlesine ve sinirlere yoğunlaşarak, yüksek bir enerji üretimine destek olur. Zihinsel ve bedensel bilincin açılmasına yönelik bir çalışmadır.

Mantra : Doğruca yapıldığında zihinsel kontrolün ele alınacağı ve odaklanmayı artıracağı söylenmektedir.

Mudra : Belli bir bilinç durumunu ilerleten el hareketleri olarak bilinmektedir. Yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Diğer uygulamalarla birlikte yapıldığında bedensel ve zihinsel farklı alanları uyarabilmektedir.